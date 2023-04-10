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10 апреля 2023, 9:15 Читати українською

В России рекордными темпами увеличивается дефицит бюджета

На фоне продолжения полномасштабной войны против Украины дефицит федерального бюджета России в первом квартале 2023 составил 2,4 трлн рублей ($28,9 млрд). Об этом свидетельствуют данные министерства финансов РФ.

На фоне продолжения полномасштабной войны против Украины дефицит федерального бюджета России в первом квартале 2023 составил 2,4 трлн рублей ($28,9 млрд).
Фото: depositphotos

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Увеличение дефицита

Судя по данным, в 2022 году профицит бюджета России составил 1,13 трлн рублей, но с тех пор значительные расходы на войну против Украины и западные санкции в отношении важнейших экспортных поставок нефти и газа сильно подкосили доходы Кремля.

По информации Минфина, общие государственные доходы России за первый квартал снизились на 20,8% по сравнению с 2022 годом и составили 5,7 трлн. рублей, на фоне снижения доходов от энергетики на 45% — до 1,64 трлн. В то же время расходы увеличились до 8,1 трлн рублей.

Читайте также: Дефицит бюджета РФ вырос в декабре до рекордных $56 миллиардов — Bloomberg

В марте 2023 г. в России был зафиксирован профицит в размере 181 млрд рублей после дефицита 821 млрд рублей в феврале и 1,76 трлн рублей в январе.

Падение рубля

6 апреля 2023 года на Мосбирже было зафиксировано самое низкое значение, начиная с апреля прошлого года. Так, российская национальная валюта упала по отношению к доллару до 80 рублей.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Сергій Т
Сергій Т
10 апреля 2023, 9:51
#
Великий звір вмирає повільно.
+
0
Rubi0
Rubi0
10 апреля 2023, 10:20
#
Вы статью читали? «В марте 2023 г. в России был зафиксирован профицит в размере 181 млрд рублей после дефицита 821 млрд рублей в феврале и 1,76 трлн рублей в январе.» — то есть уже в марте они вышли в профицит, второй квартал будет показательным
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