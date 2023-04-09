В 2022 году НБУ разрешил 10 банкам уничтожать банкноты

В 2022 году Национальный банк разрешил 10 банкам повреждать банкноты в случае невозможности их вывоза из отделений. В свою очередь таким правом воспользовались три банка. Об этом сообщила и. о. директора Департамента денежного обращения НБУ Оксана Галиц в фейсбуке.

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Отмечается, что возможность повреждения банкнот была предусмотрена до начала полномасштабного вторжения, в конце 2021-го.

«Учитывая возможность проведения боевых действий или их возможную угрозу, Национальный банк рекомендовал банкам в случае невозможности вывезти наличные из своих отделений осуществить их повреждения, чтобы привести банкноты в неплатежное состояние», — сообщила Галиц.

Банки были предупреждены о процедуре получения соответствующего разрешения регулятора в экстренных случаях.

По данным НБУ, в прошлом году объем наличности в обращении в Украине увеличился на 14,1%. Для сравнения, в 2020 году во время пандемии Covid-2019 такой рост составил 31,4% и был более длительным.