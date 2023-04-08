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8 апреля 2023, 16:04 Читати українською

РФ сократила добычу нефти на 700 тысяч баррелей в день

Российское министерство энергетики заявило, что в марте месяца страна сократила добычу нефти примерно на 700 000 баррелей в день. Об этом сообщает Bloomberg.

Российское министерство энергетики заявило, что в марте месяца страна сократила добычу нефти примерно на 700 000 баррелей в день.
Фото: pixabay.com

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Однако эта цифра не согласуется с данными о мартовском морском экспорте страны и поставках на отечественные нефтеперерабатывающие заводы, что добавляет неопределенности относительно того, сколько нефти Россия действительно закачивает.

Согласно данным министерства энергетики, производители выкачивали в среднем 1,285 миллиона тонн сырой нефти в день, сообщил источник, пожелавший не называть свое имя, поскольку цифры не публичны.

Это эквивалентно более 9,4 млн баррелей, что означает, что в прошлом месяце сокращение добычи только сырой нефти составило около 700 тысяч баррелей в сутки.

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Добавляется, что общая мартовская добыча сырой нефти и газового конденсата в РФ в среднем составила 1,4 млн тонн. Это эквивалентно 10,36 млн баррелей в сутки по сравнению с 11,1 млн баррелей в феврале по расчетам агентства.

В результате общее сокращение в среднем составило 740 000 баррелей в день.

В прошлом году Россия засекретила свою нефтяную статистику из-за ее «деликатного» характера.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+30
Smehue4ki
Smehue4ki
8 апреля 2023, 16:19
#
Приємний тренд. Там багато зупинених свердловин вже не відновити після зупинки
+
0
Сергій Т
Сергій Т
8 апреля 2023, 17:36
#
А все ж колись і нафта вся закінчиться, і газ… І як жити будемо?
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