Россияне выпустили по ключевым энергообъектам Украины более 1200 ракет и дронов. Итоги сезона (инфографика)

Во время отопительного сезона 2022−2023 россияне совершили более 1200 атак ракетами и дронами по ключевым энергетическим объектам. К сожалению, более 250 из них попали в цель — 43% магистральных сетей были повреждены. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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Масштабы разрушений

Отмечается, что обстреляны и получили разную степень повреждений все тепловые и гидроэлектростанции.

По оценке Всемирного банка и ПРООН масштабы разрушений, нанесенных украинской энергосистеме, исключительны: только первоочередные потребности в восстановлении и защите высоковольтной сети Укрэнерго в этом году составляют почти $1 млрд.

Помощь

Украине в помощь пришли европейские партнеры. Укрэнерго уже получило почти 500 единиц оборудования, еще больше производится и едет в нашу страну.

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Текущая ситуация

По данным Укрэнерго, благодаря объединению усилий, по состоянию на сегодняшний день, возвращено в работу, хоть кое-где и частично, 80% поврежденной магистральной сети.

«Сейчас электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить потребности потребителей, а состояние сетей позволяет обходиться без отключений. А мы уже сейчас готовимся к следующему отопительному сезону», — говорится в сообщении.