За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 570 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 177 680 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
570 российских оккупантов, 3 танка и 1 самолет. Потери врага за 7 апреля
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Потери врага
- личного состава — около 177680 (+570) человек ликвидировано,
- танков — 3636 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 7020 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 2727 (+5) ед,
- РСЗО — 533 (+0) ед,
- средства ПВО — 282 (+1) ед,
- самолетов — 307 (+1) ед,
- вертолетов — 292 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2298 (+7),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5599 (+12) ед,
- специальная техника — 304 (+0).
Источник: Минфин
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