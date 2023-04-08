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8 апреля 2023, 10:14 Читати українською

Единовременное пособие будет выплачиваться волонтерам, пострадавшим от войны. Кто его сможет получить

Отныне единовременная денежная помощь будет выплачиваться волонтерам, которые оказывали помощь ВСУ или другим силовым структурам во время войны и стали лицами с инвалидностью вследствие ранения (контузии, травмы или увечья). Об этом сообщает член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Нина Южанина.

Отныне единовременная денежная помощь будет выплачиваться волонтерам, которые оказывали помощь ВСУ или другим силовым структурам во время войны и стали лицами с инвалидностью вследствие ранения (контузии, травмы или увечья).
Фото: finbalance.com.ua

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Также помощь получат члены семей погибших волонтеров, которые потеряли жизнь во время мер по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины.

Соответствующие изменения внесены в постановление КМУ № 604 от 19 августа 2015 г. Предварительная редакция постановления предусматривала выплату единовременного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности волонтера в результате ранения, полученного в районе проведения АТО.

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Принятыми изменениями также уточнен перечень документов, которые необходимо предоставить приобретателям единовременного пособия, что позволит сократить сроки их рассмотрения.

Решение о назначении единовременной денежной помощи таким лицам будет приниматься созданной Минветеранов межведомственной комиссией в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Выплата будет производиться за счет средств резервного фонда госбюджета.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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