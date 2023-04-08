Единовременное пособие будет выплачиваться волонтерам, пострадавшим от войны. Кто его сможет получить

Отныне единовременная денежная помощь будет выплачиваться волонтерам, которые оказывали помощь ВСУ или другим силовым структурам во время войны и стали лицами с инвалидностью вследствие ранения (контузии, травмы или увечья). Об этом сообщает член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Нина Южанина.

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Также помощь получат члены семей погибших волонтеров, которые потеряли жизнь во время мер по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины.

Соответствующие изменения внесены в постановление КМУ № 604 от 19 августа 2015 г. Предварительная редакция постановления предусматривала выплату единовременного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности волонтера в результате ранения, полученного в районе проведения АТО.

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Принятыми изменениями также уточнен перечень документов, которые необходимо предоставить приобретателям единовременного пособия, что позволит сократить сроки их рассмотрения.

Решение о назначении единовременной денежной помощи таким лицам будет приниматься созданной Минветеранов межведомственной комиссией в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Выплата будет производиться за счет средств резервного фонда госбюджета.