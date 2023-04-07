Общий фонд местных бюджетов за первый квартал увеличился на 17 миллиардов

За первый квартал 2023 года в общий фонд местных бюджетов поступило 103,8 млрд. грн., что на 17,1 млрд грн или 19,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Основные доходы местных бюджетов

Основными доходами общего фонда местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) за первый квартал 2023 были:

68,2 млрд грн — налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

13,5 млрд грн — единый налог;

7,9 млрд грн — плата за землю;

1,9 млрд грн — налог на недвижимое имущество;

4,7 млрд грн — акцизный налог;

3,7 млрд грн — налог на прибыль предприятий частного сектора экономики;

3,8 млрд грн — доходы от других налогов.

Прирост доходов по областям

Весомый прирост доходов общего фонда местных бюджетов зафиксирован в следующих областях:

Житомирской (+61%),

Черниговской (+58,4%),

Закарпатской (+53,3%),

Волынской (+48,2%),

Черкасской (+46,1%),

Львовской (+43,6%),

Ровенской (+42,4%),

Черновицкой (+42%).

Отмечается, что увеличение доходов в этих областях связано, в частности, с тем, что в эти регионы переместились в основном внутренне перемещенные лица и бизнес с территорий, где ведутся или велись боевые действия, или с территорий, которые были или временно оккупированы вооруженными формированиями РФ.

Читайте также: В первом квартале доходы бюджета выросли на 20%, расходы — почти вдвое

Соответственно, наименьший показатель доходов общего фонда местных бюджетов обнаружен на территории тех областей, где проходят активные боевые действия или были временно оккупированы, в частности в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской и Херсонской областях.