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7 апреля 2023, 18:28 Читати українською

Общий фонд местных бюджетов за первый квартал увеличился на 17 миллиардов

За первый квартал 2023 года в общий фонд местных бюджетов поступило 103,8 млрд. грн., что на 17,1 млрд грн или 19,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

За первый квартал 2023 года в общий фонд местных бюджетов поступило 103,8 млрд.
Фото: flickr.com

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Основные доходы местных бюджетов

Основными доходами общего фонда местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) за первый квартал 2023 были:

  • 68,2 млрд грн — налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
  • 13,5 млрд грн — единый налог;
  • 7,9 млрд грн — плата за землю;
  • 1,9 млрд грн — налог на недвижимое имущество;
  • 4,7 млрд грн — акцизный налог;
  • 3,7 млрд грн — налог на прибыль предприятий частного сектора экономики;
  • 3,8 млрд грн — доходы от других налогов.

Прирост доходов по областям

Весомый прирост доходов общего фонда местных бюджетов зафиксирован в следующих областях:

  • Житомирской (+61%),
  • Черниговской (+58,4%),
  • Закарпатской (+53,3%),
  • Волынской (+48,2%),
  • Черкасской (+46,1%),
  • Львовской (+43,6%),
  • Ровенской (+42,4%),
  • Черновицкой (+42%).

Отмечается, что увеличение доходов в этих областях связано, в частности, с тем, что в эти регионы переместились в основном внутренне перемещенные лица и бизнес с территорий, где ведутся или велись боевые действия, или с территорий, которые были или временно оккупированы вооруженными формированиями РФ.

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Соответственно, наименьший показатель доходов общего фонда местных бюджетов обнаружен на территории тех областей, где проходят активные боевые действия или были временно оккупированы, в частности в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской и Херсонской областях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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