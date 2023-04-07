За первый квартал 2023 года в общий фонд местных бюджетов поступило 103,8 млрд. грн., что на 17,1 млрд грн или 19,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Общий фонд местных бюджетов за первый квартал увеличился на 17 миллиардов
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Основные доходы местных бюджетов
Основными доходами общего фонда местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) за первый квартал 2023 были:
- 68,2 млрд грн — налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- 13,5 млрд грн — единый налог;
- 7,9 млрд грн — плата за землю;
- 1,9 млрд грн — налог на недвижимое имущество;
- 4,7 млрд грн — акцизный налог;
- 3,7 млрд грн — налог на прибыль предприятий частного сектора экономики;
- 3,8 млрд грн — доходы от других налогов.
Прирост доходов по областям
Весомый прирост доходов общего фонда местных бюджетов зафиксирован в следующих областях:
- Житомирской (+61%),
- Черниговской (+58,4%),
- Закарпатской (+53,3%),
- Волынской (+48,2%),
- Черкасской (+46,1%),
- Львовской (+43,6%),
- Ровенской (+42,4%),
- Черновицкой (+42%).
Отмечается, что увеличение доходов в этих областях связано, в частности, с тем, что в эти регионы переместились в основном внутренне перемещенные лица и бизнес с территорий, где ведутся или велись боевые действия, или с территорий, которые были или временно оккупированы вооруженными формированиями РФ.
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Соответственно, наименьший показатель доходов общего фонда местных бюджетов обнаружен на территории тех областей, где проходят активные боевые действия или были временно оккупированы, в частности в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской и Херсонской областях.
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