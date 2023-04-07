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7 апреля 2023, 15:34 Читати українською

Суд не разрешил Коломойскому аннулировать кредитные договоры Приватбанка с НБУ на 18,3 миллиарда

Верховный Суд 7 апреля 2023 года удовлетворил кассационную жалобу Нацбанка и подтвердил законность пяти кредитных договоров, заключенных между НБУ и Приватбанком в 2008—2015 годах и договоров поручительства, которые обеспечивали их выполнение. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Верховный Суд 7 апреля 2023 года удовлетворил кассационную жалобу Нацбанка и подтвердил законность пяти кредитных договоров, заключенных между НБУ и Приватбанком в 2008—2015 годах и договоров поручительства, которые обеспечивали их выполнение.
Фото: pixabay.com

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В частности, суд кассационной инстанции отменил решение Хозсуда города Киева от 19 июня 2020 года и постановление Северного апелляционного хозсуда от 3 августа 2022 года, которыми удовлетворили иск эксакционера Приватбанка Игоря Коломойского и признали недействительными эти кредитные договоры и его личное поручение.

В НБУ подчеркнули, что постановление Верховного Суда окончательно и обжалованию не подлежит.

«Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение Верховного Суда. Суд поддержал правовую позицию Национального банка и подтвердил, что кредитование ПриватБанка происходило Национальным банком с соблюдением требований закона», — прокомментировал решение суда начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Предыстория

В НБУ напомнили, что в течение 2008 — 2015 годов Нацбанк по оспариваемым договорам предоставил Приватбанку кредиты для поддержания ликвидности на общую сумму 18,3 млрд грн.

В 2016 году Игорь Коломойский, в то время являвшийся совладельцем Приватбанка, заключил с Нацбанком договоры поручительства, по которым он лично гарантировал возврат банком полученных кредитов.

В мае 2019 Коломойский подал иск в Хозяйственный суд города Киева о признании недействительными этих кредитных договоров, а также договоров поручительства.

В июне 2020 года суд первой инстанции удовлетворил иск бывшего акционера. Это решение подтвердил суд апелляционной инстанции.

Не согласившись с вынесенным решением, Нацбанк обжаловал его в Верховном суде. В апреле 2020 года государственный ПриватБанк полностью вернул Нацбанку полученные кредиты.

Источник: Минфин
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