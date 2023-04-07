Золото со вторника держится на отметке выше $2000 за тройскую унцию: что это значит

Со вторника цена золота составляет выше $2000 за тройскую унцию — это годовой максимум. Такой уровень отмечался в апреле 2022 года. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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«Крах крупных банков в США и Швейцарии, неуверенность в устойчивости других банковских учреждений (особенно средних и малых в США), ожидание более жестких условий кредитования (а следовательно и замедления экономик), а также высокая активность центральных банков разных государств мира по закупке золота в свои резервы — сейчас делают ему восходящую траекторию», — написал он.

По данным Bloomberg, сейчас одними из самых популярных производных инструментов на золото являются апрельские колл-опционы с забастовкой в $2100.

Это означает, что биржевые спекулянты ожидают, что цена золота справится с этой отметкой уже в этом месяце.

Если такое произойдет — мы станем свидетелем нового рекорда за всю историю биржевой торговли золотом (нынешний рекорд — 2075 долларов за унцию — установлен в августе 2020 года).

А дальше — еще интереснее: июньские колл-опционы с забастовкой торгуются исходя из цены $2300.

По мнению экспертов, для столь стремительного роста должны быть созданы соответствующие предпосылки. К ним относятся либо продолжение проблем в банковском секторе, либо падение на рынках акций или облигаций, либо оба явления вместе взятые.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в Японии цена на золото снова обновила исторический максимум.