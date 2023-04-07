Курс валют на 7 апреля: в обменниках доллар и евро резко ушли вверх

В пятницу, 7 апреля, курс доллара на наличном рынке в покупке не изменился, а в продаже вырос на 25 копеек. Евро подорожал на 17 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

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В обменниках доллар в покупке подорожал на 25 копеек, а в продаже — на 40 копеек. Курс евро вырос на 20 копеек в покупке и на 36 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,00−37,75 грн. Евро покупают за 40,17 грн, а продают за 40,95 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,65−38,00, евро — 40,75−41,16 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,92−40,31 грн/евро.

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