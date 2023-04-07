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7 апреля 2023, 11:33 Читати українською

Нацбанк назвал количество вкладов в банках более чем на 200 тысяч гривен

По состоянию на 1 марта 2023 года в 67 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 65,6 млн вкладов на сумму 1 трлн 55,4 млрд грн. Из них 9,0 млн вкладов были в валюте на сумму 406,5 грн. При этом на 966,2 тысячи счетов средства превышают сумму 200 тысяч грн. Об этом свидетельствуют данные НБУ, сообщает РБК-Украина.

По состоянию на 1 марта 2023 года в 67 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 65,6 млн вкладов на сумму 1 трлн 55,4 млрд грн.
Фото: brovary.net.ua

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Суммы вкладов

По суммам вклады физлиц и ФОПов распределяются следующим образом:

  • до 10 грн — 26 млн на сумму 28 млн грн;
  • от 10 грн до 200 тысяч грн — 38,6 млн на сумму 370,3 млрд грн;
  • от 200 тысяч грн до 400 тысяч грн — 578,3 тысячи на сумму 158,4 млрд грн;
  • от 400 тысяч грн до 600 тысяч грн — 165,2 тысячи на сумму 79,8 млрд грн;
  • свыше 600 тысяч грн — 222,8 тысячи на сумму 446,9 млрд грн.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что сумма банковских вкладов украинцев в феврале выросла на 14 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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