Нацбанк назвал количество вкладов в банках более чем на 200 тысяч гривен

По состоянию на 1 марта 2023 года в 67 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 65,6 млн вкладов на сумму 1 трлн 55,4 млрд грн. Из них 9,0 млн вкладов были в валюте на сумму 406,5 грн. При этом на 966,2 тысячи счетов средства превышают сумму 200 тысяч грн. Об этом свидетельствуют данные НБУ, сообщает РБК-Украина.