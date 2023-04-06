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6 апреля 2023, 18:27 Читати українською

Российский Альфа-Банк из-за санкций закончил 2022 год с рекордными убытками

Крупнейший российский частный банк — Альфа-Банк — по итогам 2022 года получил убыток в размере 117 млрд рублей ($1,45 млрд). Это первый убыток банка с 2009 года и рекордный в его истории. Об этом сообщает Forbes Russia со ссылкой на годовую отчетность банка.

Крупнейший российский частный банк — Альфа-Банк — по итогам 2022 года получил убыток в размере 117 млрд рублей ($1,45 млрд).
Фото: borgexpert.com

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Управляющий директор Владимир Верхошинский заявил, что банк зафиксировал разовый убыток в первом полугодии 2022-го в связи с тем, что часть активов в иностранной валюте была заморожена.

Альфа-Банк, как и ряд других крупнейших российских банков, в прошлом году попал под санкции США, ЕС и Великобритании. Также, по словам Верхошинского, влияние на результаты банка оказала отрицательная валютная переоценка.

«Альфа-Банк был крупнейшим в стране по международным расчетам с банками и контрагентами в других странах, и санкции не могли не оказать своего влияния. В то же время без учета разовых убытков от валютной переоценки прибыль группы на уровне холдинговой компании составила более $300 млн, а Альфа — Банк не только показал прибыль во втором полугодии 2022-го, но также демонстрирует уверенный рост в I квартале 2023 года», — заявил Верхошинский.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
6 апреля 2023, 18:36
#
ВТБ — отримав майже 760 млрд рублів ($9,57 млрд за поточним курсом) чистого збитку.
Супер.
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