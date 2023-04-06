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6 апреля 2023, 16:03 Читати українською

В США показали электропикап с запасом хода 805 км (фото)

На автошоу в Нью-Йорке состоялся публичный дебют электропикапа Ram 1500 REV, который ранее презентовали онлайн. Автомобиль получил два двигателя суммарной мощностью 654 л. с. и способно разогнаться до 100 км/ч за 4,4 секунды. Об этом сообщает пресс-служба концерна Stellantis, в который входят Ram, Dodge, Chrysler и другие автопроизводители.

На автошоу в Нью-Йорке состоялся публичный дебют электропикапа Ram 1500 REV, который ранее презентовали онлайн.
Фото: stellantis.com

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Дизайн

Новый электропикап Ram 1500 REV будет предложен только в четырехдверном исполнении. Сейчас это самый обтекаемый пикап в мире: коэффициент лобового сопротивления составляет 0,34. Впереди автомобиль предусмотрен 425-литровый багажник с электроприводом крышки.

В салоне пикапа установлены виртуальная приборная панель и 12- или 14,5-дюймовый тачскрин. За доплату можно получить отдельный 10,2-дюймовый экран переднего пассажира и проекцию на лобовое стекло.

Электрический пикап будет предложен в пяти вариантах оснащения, а среди опций будут акустика Klipsch с 23 динамиками и система полуавтономного вождения.

Характеристики

Электрический пикап Ram 1500 REV получит два мотора с суммарной мощностью 654 л. и 840 Нм. Он может разгоняться до 100 км/ч за 4,4 секунды и буксировать 6,3-тонный прицеп. Грузоподъемность авто составляет 1223 кг.

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На выбор водителям предлагают две аккумуляторные батареи — на 168 и 229 кВт∙ч. Запас хода составит 563 и 805 км соответственно. Электрокар поддерживает быструю зарядку мощностью до 350 кВт — в этом случае зарядить авто на 30% можно за 10 минут.

Оснащение включает шины размером 275/50 R22 и пневмоподвеску с регулируемым клиренсом. Отмечается, что пикап может преодолевать броды глубиной до 61 см.

Старт продаж

В продажу Ram 1500 REV поступит во второй половине следующего года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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PanMykola
PanMykola
6 апреля 2023, 16:09
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Ракета!
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