В Bayer рассказали детали об инвестициях в Украину на 60 миллионов евро

Немецкий фармацевтический и агрохимический концерн Bayer AG увеличит с запланированных 35 млн. евро до 60 млн. евро пакет инвестиций на расширение мощностей завода по производству семян кукурузы в селе Почуйки Житомирской области. Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на компанию.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«В частности, инвестиции будут использованы на строительство дополнительной семенной сушилки, закупку современного полевого оборудования, расширение складских помещений и строительство двух бомбоубежищ на территории завода для безопасности работников.

Дополнительные инвестиции помогут расширить мощности завода для удовлетворения внутреннего спроса на семена кукурузы и укрепят экспортные позиции Украины на мировом рынке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще до полномасштабной войны Bayer инвестировал около 200 млн. евро в производство семян кукурузы через сеть украинских фермеров и завод по переработке семян в Почуйках.

Завод был открыт в 2018 году, на нем работает около 100 рабочих и от 250 до 300 сезонных рабочих. Bayer является одним из крупнейших инвесторов в регионе: его налоги составляют около 25% бюджета местного сообщества, добавляет издание.

«Мы внесем свой вклад в поддержку плана восстановления Украины и защиту продовольственной безопасности региона и всего мира», — заявил глава отдела по связям с общественностью, науки и устойчивого развития Bayer, посетивший Украину с делегацией малого бизнеса во главе с министром Габеком.

Напомним

«Минфин» писал, что Bayer инвестирует в Украину 60 млн евро. Министр экономики Германии Роберт Габек в интервью ZDF заявил, что немецкое правительство предоставит гарантии компаниям, которые будут инвестировать в Украину во время войны.