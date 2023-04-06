Amazon планирует сократить вознаграждения сотрудникам за акции компании

Компания Amazon заявила, что сократит вознаграждения сотрудникам за акции, являющиеся частью ее компенсационного плана, из-за неопределенности экономики. Об этом сообщает Reuters.

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«Мы приняли решение немного уменьшить награды RSU (ограниченных фондовых единиц) в последнем прогнозном году», — сказал представитель Amazon в заявлении, присланном по электронной почте, не указывая период последнего прогнозируемого года.

Эта новость появилась через несколько недель после того, как Amazon объявила о втором раунде массовых увольнений, что стало продолжением волны сокращений рабочих мест, охватившей технологический сектор, поскольку замедление экономика заставляет компании сокращать расходы.

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Business Insider впервые сообщил о планируемом изменении в структуре оплаты труда компании и сказал, что Amazon переоценит компенсацию за 2025 год в первом квартале следующего года, чтобы «запланировать смену акций».

Компания взвешивала возможность корректировки своей компенсационной модели в будущем, чтобы она была более сбалансирована между базовым денежным вознаграждением и собственным капиталом.

В этом году акции Amazon выросли более 20% после падения почти на 50% в 2022 году.