Курс валют на 6 апреля: Доллар и евро на наличном рынке дорожают

В четверг, 6 апреля, курс доллара на наличном рынке не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке подешевел на 5 копеек, а в продаже подорожал на 8 копеек.

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В обменниках доллар в покупке подорожал на 10 копеек, а в продаже — на 7 копеек. Курс евро в покупке вырос на 2 копейки, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,40 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,80 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,25−37,42, евро — 40,40−40,60 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,87−40,25 грн/евро.

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