В марте украинский автопарк пополнили 14,2 тыс. ввозимых из-за границы подержанных легковых авто. Это на 6% больше, чем в феврале, сообщает Укравтопром.
В Украине растет спрос на подержанные авто из-за границы
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Самые популярные авто
- Наиболее популярным подержанным автомобилем остается Renault Megane. В течение месяца на украинские номера перешли 1155 автомобилей этой модели.
- Второй результат у Volkswagen Golf — 1030 шт.
- На третьем месте Skoda Octavia — 820 шт.
- Четвертое место по Volkswagen Passat — 641 шт.
- Замыкает пятерку Ford Focus — 384 шт.
Средний возраст
Средний возраст подержанных автомобилей, перешедших в марте на украинские номера составляет 11 лет, а самым старым автомобилем был Mercedes-Benz S 1993 года выпуска.
Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине получили почти 39,2 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы, что в три с половиной раза больше реализации новых машин за тот же период.
Источник: Минфин
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