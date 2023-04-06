В Украине растет спрос на подержанные авто из-за границы

В марте украинский автопарк пополнили 14,2 тыс. ввозимых из-за границы подержанных легковых авто. Это на 6% больше, чем в феврале, сообщает Укравтопром.

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Самые популярные авто

Наиболее популярным подержанным автомобилем остается Renault Megane. В течение месяца на украинские номера перешли 1155 автомобилей этой модели.

Второй результат у Volkswagen Golf — 1030 шт.

На третьем месте Skoda Octavia — 820 шт.

Четвертое место по Volkswagen Passat — 641 шт.

Замыкает пятерку Ford Focus — 384 шт.

Средний возраст

Средний возраст подержанных автомобилей, перешедших в марте на украинские номера составляет 11 лет, а самым старым автомобилем был Mercedes-Benz S 1993 года выпуска.

Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине получили почти 39,2 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы, что в три с половиной раза больше реализации новых машин за тот же период.