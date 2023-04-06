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6 апреля 2023, 11:02 Читати українською

Квартальная прибыль Samsung упадет на 92% на фоне излишка чипов — Reuters

Ожидается, что прибыль Samsung Electronics в первом квартале упадет на 92% до самого низкого уровня за последние 14 лет, поскольку избыток чипов ухудшается, а покупатели, такие как центры обработки данных и производители компьютеров, замедляют закупки на фоне глобального экономического спада. Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что прибыль Samsung Electronics в первом квартале упадет на 92% до самого низкого уровня за последние 14 лет, поскольку избыток чипов ухудшается, а покупатели, такие как центры обработки данных и производители компьютеров, замедляют закупки на фоне глобального экономического спада.
Фото: samsung.com

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По словам аналитиков, запуск нового флагманского смартфона поддержал доходы подразделения мобильной связи, но подразделение по производству микросхем, вероятно, сообщит о квартальном ущербе в размере более 3 трлн вон ($2,3 млрд), поскольку цены на микросхемы памяти упали, а стоимость запасов снизилась.

Ожидается, что компания объявит предварительные результаты первого квартала в пятницу, а полные результаты — позже этого месяца.

Операционная прибыль, вероятно, упала до 1,08 триллиона вон в квартале, который закончился 31 марта, согласно оценке Refinitiv SmartEstimate от 27 аналитиков.

Сообщается, что это самый низкий показатель после прибыли в 590 млрд вон в первом квартале 2009 года и по сравнению с операционной прибылью в 14,12 трлн вон в прошлом году.

Падение цен на чипы

По данным TrendForce, цены на чипы памяти DRAM, широко используемые в смартфонах, ПК и серверах, упали примерно на 20% в течение квартала, в то время как цены на микросхемы флэш-памяти NAND, используемые для хранения данных, снизились примерно на 10−15%.

Клиенты, включая операторов центров обработки данных, производителей смартфонов и персональных компьютеров, воздерживаются от покупки новых чипов и вместо этого тратят свои запасы, поскольку потребительский спрос на технические устройства остается безжизненным из-за роста инфляции.

Инвестиции

Покупатели чипов также остаются консервативными по поводу новых инвестиций, поскольку процентные ставки стремительно растут.

Так, конкуренты Samsung — Micron Technology и SK Hynix — сократили инвестиционные планы, ожидая, что спад производства чипов продлится по меньшей мере до второй половины 2023 года.

Samsung, напротив, пока не изменила своих инвестиционных планов. Аналитики говорят, что технологический гигант использует возможность увеличить свою рыночную долю конкурентов, чтобы воспользоваться возможным восстановлением спроса.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в 2021 году спрос на чипы побил рекорд. Продажи полупроводников составили $556 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+30
neverice
neverice
6 апреля 2023, 11:16
#
То в них дефіцит три роки поспіль, то надлишок. Зараз скоротять виробництво чіпів, криза виявиться не такою і кризою (як було з ковідом) і знову буде дефіцит.
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