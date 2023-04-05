Частные инвестиции в искусственный интеллект в 2022 году во всем мире сократились на 27%

Частные инвестиции в технологии искусственного интеллекта (ИИ) приостановились после десяти лет роста. В 2022 году частные инвестиции в искусственный интеллект в мире составили $91,9 млрд, что на 27% меньше, чем в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные из отчета Стэнфордского университета.

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Общее количество мероприятий по финансированию, связанных с ИИ, а также количество недавно профинансированных ИИ-компаний также уменьшилось. Тем не менее в целом за последнее десятилетие инвестиции в ИИ значительно выросли.

При этом отмечается, что в 2022 году объем частных инвестиций в ИИ был в 18 раз больше, чем в 2013 году.

Лидеры инвестиций в ИИ

США лидируют в мире по общему количеству объемов частных инвестиций в ИИ. Так в 2022 году США инвестировали $47,4 млрд, что примерно в 3,5 раза больше чем сумма инвестиций Китая ($13,4 млрд), который занимает второе место по инвестициям в ИИ.

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Основные области инвестиций