Россия перегружает дизтопливо между танкерами вблизи Африки — Reuters

Россия начала перезагрузку дизельного горючего с судна на судно вблизи африканских портов для дальнейших трансатлантических продаж. Об этом сообщает Reuters.

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Полное эмбарго ЕС на российские нефтепродукты 5 февраля увеличило экспорт российского дизельного топлива в Азию, Африку и Ближний Восток.

В прошлом месяце Россия отправила около 1 млн. тонн дизельного топлива в африканские страны, часть из которых может быть реэкспортирована, говорят трейдеры.

Согласно данным Refinitiv Eikon, около 42 500 тонн дизельного горючего, загруженного на грузовое судно Bourda в балтийском порту Приморск в конце февраля, было переправлено от судна в судно вблизи порта Ломе в Того на танкер Marlin Aquamarine.

В настоящее время Marlin Aquamarine следует через Атлантический океан в порт Пуэнт-а-Пьер, Тринидад и Тобаго, самую южную островную страну Карибского моря.

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По данным Refinitiv, российские поставки дизельного горючего в Ломе почти удвоились в марте примерно до 200 000 тонн. Около 30 000 тонн российского дизельного горючего также были перегружены на танкер Savanna вблизи нигерийского порта Лагос.

Перевалки вблизи Ломе и Лагоса обычно используются для доставки дизельного топлива и бензина, перегружая такие грузы с крупных танкеров Aframax и Panamax на суда, которые могут заходить в меньшие гавани.