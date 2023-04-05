Новая Почта за месяц открыла 10 отделений в Польше

К началу апреля в 18 польских городах уже работают 30 отделений «Новой Почты», сообщила пресс-служба компании. В марте сеть увеличилась на 10 отделений Nova Post.

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Где работает больше всего отделений

Больше всего отделений работает в Варшаве — шесть, в Кракове — четыре, по два отделения — в Люблине, Вроцлаве, Познани и Гданьске, в остальных городах — по одному. До конца июня планируется открыть 50 отделений во всех польских воеводствах, отмечается в пресс-релизе.

В марте сеть Nova Post в Польше увеличилась на десять отделений. Они открылись в новых польских городах, таких как Белосток, Быдгощ, Щецин, Ченстохова, Кельце, Еленя-Гура, Гожув Великопольский и Ополе. Также начали работать два новых отделения в Кракове — теперь их в этом городе четыре.

Среди новых отделений открыто шесть почтовых, в которых клиенты могут получать и отправлять посылки до 100 кг, а также четыре грузовых до 1000 кг в таких городах как Быдгощ, Еленя-Гура, Ополе и Краков (отделение № 3).

Что отправляют чаще всего

Чаще всего в Украину отправляют косметику, духи, БАДы, бытовую химию, пищевые продукты в заводской упаковке, не требующие специального температурного режима и одежду. Срок доставки составляет от трех дней.