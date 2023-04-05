Украина подписала соглашение о получении гранта от США на $2,5 миллиарда

Сегодня, 5 апреля, министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине гранта в размере $2,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Указанные грантовые средства предоставлены США и направлены в Целевой фонд многих доноров как четвертое дополнительное финансирование в рамках проекта «Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine)».

Это второй грант Соединенных Штатов из запланированных на 2023 год на общую сумму $9,9 млрд.

Куда направят средства

Привлеченные грантовые средства в размере $2,5 млрд будут направлены на обеспечение работоспособности системы государственных органов, образования, здравоохранения и служб первого реагирования, а также на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи.

«Неизменная и действенная поддержка Всемирного банка в рамках уникального инвестиционного проекта PEACE in Ukraine позволяет правительству Украины на должном уровне выполнять основные государственные функции, а также решать неотложные социальные вопросы поддержки населения», — отметил Марченко во время подписания соглашения.

Напомним

С начала действия проекта Украина получила грантов и ссуд на общую сумму $14 млрд и 1,2 млрд евро.

«Минфин» писал, что 29 марта, в государственный бюджет Украины поступил грант от США в размере $1,253 млрд.