Доходы Пенсионного фонда Украины в январе-марте 2023 года выросли на 56,2 млрд гривен до 184,7 млрд гривен. Частично увеличение связано с новыми полномочиями ПФУ. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ .
Доходы Пенсионного фонда выросли на 56,2 миллиарда (инфографика)
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Как изменились доходы:
-
Собственные доходы (часть единого взноса и другие платежи) — 102,0 млрд гривен (+17,1 млрд гривен);
-
Средства государственного бюджета на финансирование пенсионных выплат — 62,1 млрд гривен;
-
Средства государственного бюджета на выплату льгот и жилищных субсидий — 14,4 млрд гривен;
-
Средства на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекшие потерю трудоспособности в 2023 году — 6,2 млрд гривен.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Комментарии