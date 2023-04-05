Стоимость криптовалюты Ethereum поднялась выше $1900. В последний раз на таких отметках друга по капитализации криптовалюта находилась в августе прошлого года. Об этом сообщает ForkLog UA.
Стоимость Ethereum превысила $1900 впервые с августа прошлого года
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Рост стоимости Ethereum
По данным CoinGecko, в сутки цена Ethereum выросла на 5,3%.
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Другие криптовалюты
Почти все остальные криптовалюты из топ-10 по капитализации находятся в «зеленой» зоне. Цена биткоина на момент написания новости составляет около $28 200. Общая капитализация рынка составляет более $1,2 трлн.
Напомним
Ранее «Минфин» писал о том, что Цена биткоина в марте выросла почти на 23%, а за первый квартал — на 71%.
Источник: Минфин
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