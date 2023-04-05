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5 апреля 2023, 15:15 Читати українською

ВТБ РФ признал рекордный ущерб на $10 миллиардов из-за санкций

Второй по величине банк в России — ВТБ — получил почти 760 млрд рублей ($9,57 млрд по текущему курсу) чистого убытка по российским стандартам отчетности после 186,3 млрд рублей прибыли в 2021 году. По международным стандартам банк оценил убытки в 613 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

Второй по величине банк в России — ВТБ — получил почти 760 млрд рублей ($9,57 млрд по текущему курсу) чистого убытка по российским стандартам отчетности после 186,3 млрд рублей прибыли в 2021 году.
Фото: mind.ua

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Санкции работают

Чистые процентные доходы банка в прошлом году упали более чем вдвое — до 271,6 млрд рублей, чистые комиссионные доходы банка снизились на 20,6% — до 117,4 млрд руб.

Расходы на создание резервов под кредитные убытки и другие резервы выросли в 4,4 раза, до 514,3 млрд рублей. Для сравнения: «Сбербанк» в 2022 году создал 555 млрд руб. резервов под кредитный риск

Кроме того, около 300 млрд руб. ущерб к вычету налогов принесли открытая валютная позиция (ОВП) и эффект от укрепления рубля в 2022 году.

ВТБ объясняет, что к этому привели убытки от валютных операций на фоне турбулентности рынка, фактическое изъятие дочерних компаний за рубежом, создание масштабных резервов и реализация процентного риска.

Читайте: США ввели санкции против одного из самых богатых людей РФ, дочери ВТБ и Росбанка

Напомним

ВТБ попал под блокирующие американские санкции 24 февраля сразу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

«С точки зрения объекта санкций мы были очень удобной целью с большой площадью поражения. Одной из площадей поражения был наш валютизированный баланс», — рассказал заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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