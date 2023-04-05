Польская компания PKN Orlen расторгла нефтяные контракты с Россией

Компания PKN Orlen расторгла контракт с российской «Татнефтью» без уплаты каких-либо штрафов после того, как Москва приостановила поставки нефти в Польшу. Об этом заявил глава польской компании Даниэль Обайтек, сообщает Reuters.

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Снабжение трубопроводом «Дружба» было прекращено в феврале, всего через день после того, как Польша поставила Украине свои первые танки Leopard-2.

Польша обязалась прекратить использование российской нефти до конца 2022 года, когда истек срок действия долгосрочного контракта PKN с «Роснефтью». Срок действия соглашения с «Татнефтью» истекал в 2024 году.

«Эти контракты больше не существуют. Срок действия контракта с „Роснефтью“ истек в январе, мы его не продлевали», — сказал Обайтек.

По его словам, после прекращения поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» у PKN появился аргумент о расторжении контракта. «На этом основании мы расторгли этот контракт без штрафных санкций», — сообщил он.

Глава PKN Orlen сказал, что контракт был расторгнут «несколько дней назад».

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После полномасштабного вторжения в Украину и до того, как ЕС ввел эмбарго на морские поставки из России, PKN прекратила закупать российскую нефть и топливо, перевозимое по морю.

Обайтек заявил, что портфель поставок теперь включает в себя нефть из Западной Африки, Средиземноморья, Персидского залива и Мексиканского залива. PKN также имеет контракт на поставку из Saudi Aramco с 2022 года.