В среду, 5 апреля, курс доллара на наличном рынке по покупке подешевел на 10 копеек, а в продаже на 15 копеек. Евро подешевело на 7 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.
Курс валют на 5 апреля: Доллар и евро на наличном рынке дешевеют
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В обменниках доллар в покупке подорожал на 10 копеек, а в продаже — на 7 копеек. Курс евро подорожал на 11 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,50 грн. Евро покупают за 40,03 грн, а продают за 40,75 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,15−37,30, евро — 40,31−40,55 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,06−40,45 грн/евро.
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Комментарии - 1
Контрнаступу наших немає вже 5 місяців — є тількі ниття що без сучасних літаків (котрих мінімум пів року ще не буде) та далекобійних ракет (яких також не дають) ми не можемо наступати.
То війна триває, успіхів на фронті немає, бюджет неймовірно дефіцитний, попит на валюту значно перевищує пропозицію — якого дідька гривня продовжує зміцнення?