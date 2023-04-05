Курс валют на 5 апреля: Доллар и евро на наличном рынке дешевеют

В среду, 5 апреля, курс доллара на наличном рынке по покупке подешевел на 10 копеек, а в продаже на 15 копеек. Евро подешевело на 7 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

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В обменниках доллар в покупке подорожал на 10 копеек, а в продаже — на 7 копеек. Курс евро подорожал на 11 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,50 грн. Евро покупают за 40,03 грн, а продают за 40,75 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,15−37,30, евро — 40,31−40,55 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,06−40,45 грн/евро.

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