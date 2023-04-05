Директор по акциям пенсионного фонда Швеции ушла в отставку из-за убытков в размере $2 миллиарда

Крупнейший шведский Пенсионный фонд Alecta в результате неудачной инвестиционной стратегии потерял $2 миллиарда, после чего сообщил об увольнении директора отдела акций Лизелотт Ледин, отвечавшей за инвестиции, пишет Bloomberg.

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Что известно

Также Alecta сократил крупные пакеты акций в таких компаниях, как Microsoft (5,2% портфеля акций) и Google Alphabet (4%).

Alecta пошла на подобные меры чтобы вновь завоевать доверие и убедить клиентов не переходить к конкурентам после того, как фонд оказался втянут в банковский кризис США, по итогам которого два крупных банка потерпели крах.

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Напомним

Шведский пенсионный фонд Alecta оценивает свои потери от инвестиций в разорившийся американский банк Silicon Valley Bank (SVB) в 12 млрд шведских крон ($1,13 млрд).

Alecta, под управлением которого находятся активы на сумму 1,12 трлн крон, был 4-м по величине акционером SVB Financial Group на конец прошлого года с долей около 4,5%. Совокупный объем инвестфонда в банк с июня 2019 оценивается в 8,9 млрд крон.

Шведский пенсионный фонд также является крупным акционером Signature Bank. Общий объем инвестиций у него с января 2016 года по июль 2022 года составил 3,2 млрд крон.