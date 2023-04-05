Деньги от Международного валютного фонда будут направлены на финансирование приоритетных расходов, включая пенсии, социальные выплаты, зарплаты учителей и врачей. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в телеграм-канале.
Соцвыплаты, пенсии и зарплаты: Шмыгаль рассказал, куда пойдут деньги МВФ
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«МВФ утвердил программу финансирования для Украины на $15,6 млрд. Вчера первый транш в размере $2,7 млрд уже поступил в госбюджет. Эти средства сразу направим на финансирование приоритетных расходов, в частности, пенсий, социальных выплат, зарплат учителей и врачей», — сказал Шмыгаль.
Напомним
3 апреля в общий фонд госбюджета поступил первый транш в размере $2,7 млрд (2 млрд СДР) от Международного валютного фонда (МВФ).
В пятницу, 31 марта, Совет директоров МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF) для Украины с финансированием в размере $15,6 млрд (11,6 млрд СДР).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Комментарии