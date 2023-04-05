Соцвыплаты, пенсии и зарплаты: Шмыгаль рассказал, куда пойдут деньги МВФ

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«МВФ утвердил программу финансирования для Украины на $15,6 млрд. Вчера первый транш в размере $2,7 млрд уже поступил в госбюджет. Эти средства сразу направим на финансирование приоритетных расходов, в частности, пенсий, социальных выплат, зарплат учителей и врачей», — сказал Шмыгаль.

Напомним

3 апреля в общий фонд госбюджета поступил первый транш в размере $2,7 млрд (2 млрд СДР) от Международного валютного фонда (МВФ).

В пятницу, 31 марта, Совет директоров МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF) для Украины с финансированием в размере $15,6 млрд (11,6 млрд СДР).