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5 апреля 2023, 10:02 Читати українською

Введение е-рецепта: Паника увеличила выручку аптек почти в 5 раз

Из-за панических настроений населения накануне введения е-рецепта на все рецептурные лекарственные средства аптеки увеличили продажу медпрепаратов 31 марта на 345% в денежном выражении и на 248% в упаковках по сравнению с аналогичным днем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, приведенные еженедельником «Аптека».

Из-за панических настроений населения накануне введения е-рецепта на все рецептурные лекарственные средства аптеки увеличили продажу медпрепаратов 31 марта на 345% в денежном выражении и на 248% в упаковках по сравнению с аналогичным днем прошлого года.
Фото: nashemisto.dp.ua

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Объемы розничных продаж рецептурных препаратов в денежном выражении выросли на 385%, а безрецептурных — на 271%. В натуральном выражении рост составил 326 и 219% соответственно.

Напомним

Ранее Минздрав анонсировал, что с 1 апреля вводится возможность получить рецептурные препараты по электронному рецепту. В министерстве отмечали, что перечень рецептурных препаратов не меняется.

В то же время, у покупателей возникли опасения, что возможности приобрести препараты без рецепта не будет, поэтому аптеки столкнулись с ажиотажным спросом.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 11

+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
5 апреля 2023, 10:29
#
Паника — двигатель торговли,
намного более мощный,
чем платная реклама…
+
+30
yarg
yarg
5 апреля 2023, 10:49
#
Для поддержки аптечного бизнеса нужно такие шухера устраивать раз в месяц…
А еще можно обьявить что сахар будет по талонам — супермаркетам тоже хочется движа…
+
+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
5 апреля 2023, 11:05
#
Да не оскуднеет земля мамонтами насущными.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
5 апреля 2023, 11:19
#
Лекарства дорожают каждый день, гривня обвалится однозначно, так, что никаких проблем у тех кто отаварился впрок.
+
0
yarg
yarg
5 апреля 2023, 11:26
#
Та гривна уже обвалилась — вон продажа по 37.3… капец.

а вот лекарства — они срок годности имеют. или на это уже пофиг ?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 апреля 2023, 11:38
#
У доллара в нашей стране
тоже есть «срок годности».

Например, некоторые валютчики
и ПОВы отказываются принимать
доллары более старых выпусков,
либо принимают их с дисконтом.
+
0
yarg
yarg
5 апреля 2023, 11:57
#
Ну я бы тоже старье 90-х годов не брал. пусть гниет под матрасами мусор…
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
5 апреля 2023, 11:28
#
В тих, хто отоварюється в аптеці, вже великі проблеми. І той товар здоровʼя їм не додасть, лише тимчасово прибере симптоматику. Проблем немає в тих, хто не ходить по ліки, як по продукти в магазин:)
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0
Strain
Strain
5 апреля 2023, 11:38
#
Тут вопрос совсем в другом.
В прошлом году приболел зимой (подозрение на начало гайморита). У врача очередь на 5 дней вперед из сопливых детей и пенсионеров.
Позвонил в клинику говорю как быть? Говорят у всех врачей так. Ну говорю, а че мне делать. Говорят ну вас наберут проконсультируют по телефону. В итоге я по телефону по разному головой двигал что бы врач понял гайморит или нет. Театр абсурда.

А что теперь делать если заболел живот после шавухи на остановке? Тебя скрутило, а купить условный левомицитин или фуразолидон уже нельзя. И ты должен полумертвый ползти в больницу за рецептом. И хорошо если тебя там примут в принципе.
+
0
yarg
yarg
5 апреля 2023, 11:44
#
А как французы живут ? запись к врачу 2−3 месяца… все что острое — только по скорой.
и как-то живут…

не , я тоже сторонник самолечения и покупки в аптеке антибиотиков во всех случаях , но врачей от этого сильно плющит.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 апреля 2023, 11:52
#
Strain

Один из вариантов — следи за своим здоровьем сам и более внимательно.
Не жри всякую хрень на остановках
и одевайся по погоде…
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