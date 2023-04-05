Введение е-рецепта: Паника увеличила выручку аптек почти в 5 раз

Из-за панических настроений населения накануне введения е-рецепта на все рецептурные лекарственные средства аптеки увеличили продажу медпрепаратов 31 марта на 345% в денежном выражении и на 248% в упаковках по сравнению с аналогичным днем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, приведенные еженедельником «Аптека».
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Объемы розничных продаж рецептурных препаратов в денежном выражении выросли на 385%, а безрецептурных — на 271%. В натуральном выражении рост составил 326 и 219% соответственно.
Напомним
Ранее Минздрав анонсировал, что с 1 апреля вводится возможность получить рецептурные препараты по электронному рецепту. В министерстве отмечали, что перечень рецептурных препаратов не меняется.
В то же время, у покупателей возникли опасения, что возможности приобрести препараты без рецепта не будет, поэтому аптеки столкнулись с ажиотажным спросом.
Источник: Минфин
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Комментарии - 11
намного более мощный,
чем платная реклама…
А еще можно обьявить что сахар будет по талонам — супермаркетам тоже хочется движа…
а вот лекарства — они срок годности имеют. или на это уже пофиг ?
тоже есть «срок годности».
Например, некоторые валютчики
и ПОВы отказываются принимать
доллары более старых выпусков,
либо принимают их с дисконтом.
В прошлом году приболел зимой (подозрение на начало гайморита). У врача очередь на 5 дней вперед из сопливых детей и пенсионеров.
Позвонил в клинику говорю как быть? Говорят у всех врачей так. Ну говорю, а че мне делать. Говорят ну вас наберут проконсультируют по телефону. В итоге я по телефону по разному головой двигал что бы врач понял гайморит или нет. Театр абсурда.
А что теперь делать если заболел живот после шавухи на остановке? Тебя скрутило, а купить условный левомицитин или фуразолидон уже нельзя. И ты должен полумертвый ползти в больницу за рецептом. И хорошо если тебя там примут в принципе.
и как-то живут…
не , я тоже сторонник самолечения и покупки в аптеке антибиотиков во всех случаях , но врачей от этого сильно плющит.
Один из вариантов — следи за своим здоровьем сам и более внимательно.
Не жри всякую хрень на остановках
и одевайся по погоде…