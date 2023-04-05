Введение е-рецепта: Паника увеличила выручку аптек почти в 5 раз

Из-за панических настроений населения накануне введения е-рецепта на все рецептурные лекарственные средства аптеки увеличили продажу медпрепаратов 31 марта на 345% в денежном выражении и на 248% в упаковках по сравнению с аналогичным днем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, приведенные еженедельником «Аптека».

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Объемы розничных продаж рецептурных препаратов в денежном выражении выросли на 385%, а безрецептурных — на 271%. В натуральном выражении рост составил 326 и 219% соответственно.

Напомним

Ранее Минздрав анонсировал, что с 1 апреля вводится возможность получить рецептурные препараты по электронному рецепту. В министерстве отмечали, что перечень рецептурных препаратов не меняется.

В то же время, у покупателей возникли опасения, что возможности приобрести препараты без рецепта не будет, поэтому аптеки столкнулись с ажиотажным спросом.