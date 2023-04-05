Новые тарифы Укрпочты: сколько стоит отправить посылку в Германию

Укрпочта на 60% снизила стоимость доставки посылок из Украины в Германию. Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

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Новые тарифы

Обновленные цены вступили в силу с 1 апреля 2023 года. Изменения будут касаться частных отправлений, а также дешевле стало отправить небольшие коммерческие грузы.

В компании отмечают, что теперь:

отправка посылок до 3 кг обойдется в $13,7 (500 грн);

отправка посылок до 7 кг — $21,6 (750 грн).

Также продолжают действовать тарифы на мелкие пакеты — от $7,05 (около 257 грн).

Читайте: Дешевле на 60%: Укрпочта снижает тарифы на отправление в Германию

«В новые тарифы включена доставка курьером, а расчет ведется за фактический вес посылки. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ на дату приема отправки», — подчеркнули в Укрпочте.