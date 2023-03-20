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20 марта 2023, 12:21 Читати українською

Дешевле на 60%: Укрпочта снижает тарифы на отправление в Германию

С 1 апреля украинцы могут отправлять посылки в Германию со скидкой -60% от стоимости. Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».

С 1 апреля украинцы могут отправлять посылки в Германию со скидкой -60% от стоимости.

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Кто может воспользоваться

Отмечается, что воспользоваться новыми тарифами могут как украинцы, родственники и друзья которых живут в Германии, так и предприниматели, которые продают свои товары за границу.

Как изменились тарифы

Тариф на самые популярные категории посылок будет составлять:

  • весом до 3 кг — $13,7 (около 500 грн) и весом 7 кг — $21,6 (около 750 грн).
  • легкие отправления — на мелкие пакеты от $5,6 (около 205 грн).

«В эту стоимость также включена стоимость адресной доставки. Отправить посылки можно из любого отделения „Укрпочты“ с доставкой в любой населенный пункт Германии», — говорится в сообщении.

Новые тарифы

Напомним

Германия стала 5 страной, на отправку в которую действуют специальные тарифы. В частности, в январе Укрпочта объявила о снижении тарифов на доставку в Литву, Латвию, Эстонию до -45% и на -75% на пересылку посылок EMS из Украины в Польшу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Rubi0
Rubi0
20 марта 2023, 14:09
#
А есть причины почему это не сделали с 2014 скажем?
+
+15
neverice
neverice
20 марта 2023, 14:57
#
Відсутність попиту — великі логістичні витрати на кожну посилку. Зараз попит значно більше, тому собівартість окремої посилки менше. Плюс всякі «транспортні» та «митні» безвізи, що нещодавно запрацювали, теж мають впливати на вартість.
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