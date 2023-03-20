Дешевле на 60%: Укрпочта снижает тарифы на отправление в Германию

С 1 апреля украинцы могут отправлять посылки в Германию со скидкой -60% от стоимости. Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто может воспользоваться

Отмечается, что воспользоваться новыми тарифами могут как украинцы, родственники и друзья которых живут в Германии, так и предприниматели, которые продают свои товары за границу.

Как изменились тарифы

Тариф на самые популярные категории посылок будет составлять:

весом до 3 кг — $13,7 (около 500 грн) и весом 7 кг — $21,6 (около 750 грн).

легкие отправления — на мелкие пакеты от $5,6 (около 205 грн).

«В эту стоимость также включена стоимость адресной доставки. Отправить посылки можно из любого отделения „Укрпочты“ с доставкой в любой населенный пункт Германии», — говорится в сообщении.

Напомним

Германия стала 5 страной, на отправку в которую действуют специальные тарифы. В частности, в январе Укрпочта объявила о снижении тарифов на доставку в Литву, Латвию, Эстонию до -45% и на -75% на пересылку посылок EMS из Украины в Польшу.