Рейтинг миллиардеров от Forbes: сколько украинцев попало

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Традиционно в списке владелец группы СКМ Ринат Ахметов. В этом году его активы журналисты оценили выше, чем в 2022-м — в $5,7 млрд (в прошлогоднем рейтинге было $4,2 млрд), что подняло его на 445-е место (в прошлогоднем рейтинге было 687-е).

Вторым среди украинцев стал владелец Интерпайпа Виктор Пинчук. Его активы сейчас оценивают в $2,1 млрд (год назад — $1,9 млрд), он на 1434 месте.

Также в список миллиардеров попали владелец Смарт-холдинга Вадим Новинский ($1,4 млрд, 2020-е место), владелец Ferrexpo Константин Жеваго ($1,3 млрд, 2133-е место) и совладелец группы «Приват» Геннадий Боголюбов ($1,1 млрд, 2405-е место).

Игорь Коломойский в списке, но как гражданин Израиля.

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