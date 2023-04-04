Минфин разместил государственные облигации еще на 4,6 миллиарда. Ставки по 2-летним ОВГЗ выросли

4 апреля Министерство финансов на аукционах по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 4,55 миллиарда гривен. Ставки по 2-летним бумагам выросли с 18,98% на прошлой неделе до 19,6%. Об этом говорится в данных Минфина.

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От продажи годовых облигаций в гривне поступило 475,12 миллиона гривен под 18,5% годовых.

Кроме того, Минфин разместил облигации со сроком обращения 1,2 года на 303 млн грн под 19% годовых.

А от продажи 2-летних бумаг под 19,6% удалось привлечь 3,7 млрд грн (ставки выросли по сравнению с 18,98% на прошлой неделе).