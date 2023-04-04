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4 апреля 2023, 16:32 Читати українською

Количество клиентов банков выросло за год почти на 10% — НБУ

Украинцы стали активнее пользоваться услугами разных банков. Количество клиентов банков выросло за год почти на 10% и составило более 79 млн человек (в 2021 году — 72 млн человек). Об этом говорится в данных НБУ.

Украинцы стали активнее пользоваться услугами разных банков.

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Количество открытых ими счетов выросло на 12,8% по сравнению с предыдущим годом и составило 160,2 млн шт. (в 2021 году — 142 млн шт.)

Дистанционное обслуживание

Кроме того, в Украине существенно увеличилось количество клиентов обслуживаемых дистанционно банков.

Дистанционно обслуживаются более двух третей всех клиентов банков: 78% субъектов хозяйствования и 68% физических лиц (2,4 млн и 51,4 млн клиентов соответственно).

В 2022 году общее количество счетов, которые банки обслуживали дистанционно, увеличилось на 18,8% по сравнению с 2021 годом. А по сравнению с 2020 годом — на 73%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
4 апреля 2023, 17:00
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Чи карток просто більше мають одні і ті ж?:)
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