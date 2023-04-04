Virgin Orbit Брэнсона подала на банкротство

Компания Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона, занимавшаяся запуском космических ракет, потерпела крах через 15 месяцев после выхода на биржу с отметкой в $3,7 млрд. Об этом сообщает Financial Times.

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Что известно

Группа, дебютировавшая на бирже Nasdaq в декабре 2021 года, во вторник утром подала заявление о банкротстве в США.

Недели кризисных переговоров с потенциальными инвесторами не смогли обеспечить новое финансирование для Virgin Orbit, которая тратила около $50 млн ежеквартально в борьбе за долю на все более конкурентном рынке запусков ракет в космос.

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На прошлой неделе было уволено около 85% персонала группы, поскольку исполнительный директор Дэн Гарт признал, что бизнес «прекратил свою деятельность в обозримом будущем».

Напомним

Компания бизнесмена Ричарда Брэнсона Virgin Orbit была основана в 2017 году. Она специализируется на запуске спутников на околоземную орбиту для коммерческих клиентов и государственных компаний. Компания дебютировала на фондовом рынке в конце 2021 года. Стоимость компании после выхода на биржу превысила $3,5 млрд.