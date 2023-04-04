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4 апреля 2023, 14:37 Читати українською

Владелец виски Jameson возобновил поставки в Россию

Компания Pernod Ricard, владеющая брендом Jameson, самым продаваемым брендом виски в Ирландии, возобновила поставки на российский рынок — продажи остановили в марте прошлого года, после вторжения России в Украину. Об этом сообщает Independent.ie.

Компания Pernod Ricard, владеющая брендом Jameson, самым продаваемым брендом виски в Ирландии, возобновила поставки на российский рынок — продажи остановили в марте прошлого года, после вторжения России в Украину.

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«Когда запасы продукции, импортируемые к началу войны, были исчерпаны, компания решила продолжить поставлять свои товары в РФ «на уровне, позволяющему нам обеспечить благосостояние ее местной команды и жизнеспособность дистрибуционной дочерней компании Pernod Ricard», — говорится в сообщении.

Неделей ранее Sunday Independent также подтвердила, что разные продукты Jameson были доступны на популярном российском алкогольном сайте с магазинами в Москве.

Jameson производится компанией Irish Distillers, принадлежащей Pernod Ricard, которая также является производителем других известных брендов виски, в том числе Powers и Redbreast.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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eurousa
eurousa
4 апреля 2023, 14:53
#
Взагалі не бачу проблеми. Треба більше алкоголю і предметів розкоші туди везти і вимивати валюту.
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
4 апреля 2023, 15:55
#
Надо устроить патриотические рейды по олигархическим супермаркетам в Украине и бить на камеру для тиктока все пойло джеймесон. Так победим))) Вся продукция джеймесон и Филипп моррис теперь вне закона,её можно уничтожать.
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0
parseval
parseval
4 апреля 2023, 16:25
#
Спасибо) Я очень ждал ваш комментрий!
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