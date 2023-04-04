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4 апреля 2023, 13:40 Читати українською

Финансовая пирамида: мошенники из РФ обманули украинцев на $40 миллионов

Служба безопасности разоблачила масштабную мошенническую схему, замаскированную под псевдоинвестиционный проект Life is good. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности разоблачила масштабную мошенническую схему, замаскированную под псевдоинвестиционный проект Life is good.

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Как работали мошенники

Организаторы пирамиды предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счета компании, которая якобы помогает «умножить» капиталовложения. По материалам следствия, злоумышленники получили около $40 млн, обманув одновременно более 1000 человек.

Дельцы обещали вкладчикам стабильную прибыль в виде «дивидендов» от инвестиций в акции перспективных иностранных компаний. Кроме того, мошенники «гарантировали» своим клиентам «бонусы» в случае привлечения в проект новых участников.

Вырученные от инвесторов деньги дельцы переводили на собственные криптокошельки и банковские счета.

К организации пирамиды причастны более 10 человек, большинство — граждане страны-агрессора.

Сначала проект действовал только на территории России, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине из-за массированной рекламной кампании в интернете и открытия офиса в Киеве.

После начала полномасштабного вторжения организаторы пирамиды пытались скрыть свою причастность к ней. Для этого налажен механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты в Украине.

В ходе обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигурантов обнаружены компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерия и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время один из топ-менеджеров пирамиды сообщен о подозрении в мошенничестве.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
nitrolog
nitrolog
4 апреля 2023, 13:55
#
Взагалі не шкода людей, які досі не розуміють що легких грошей не буває, ну тільки якщо ви не чиновник…
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Qwerty1999
Qwerty1999
4 апреля 2023, 13:59
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Для чиновников тоже иногда последствия наступают и не только в части финансов.
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neverice
neverice
4 апреля 2023, 14:18
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$40 млн на 1000 людей? Це ж що, по $40 тис на людину? Або добряче розвели, або ж постраждалих більше, або ж це не піраміда, а хитра схема з виводу грошей.
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