Финансовая пирамида: мошенники из РФ обманули украинцев на $40 миллионов

Служба безопасности разоблачила масштабную мошенническую схему, замаскированную под псевдоинвестиционный проект Life is good. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как работали мошенники

Организаторы пирамиды предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счета компании, которая якобы помогает «умножить» капиталовложения. По материалам следствия, злоумышленники получили около $40 млн, обманув одновременно более 1000 человек.

Дельцы обещали вкладчикам стабильную прибыль в виде «дивидендов» от инвестиций в акции перспективных иностранных компаний. Кроме того, мошенники «гарантировали» своим клиентам «бонусы» в случае привлечения в проект новых участников.

Вырученные от инвесторов деньги дельцы переводили на собственные криптокошельки и банковские счета.

К организации пирамиды причастны более 10 человек, большинство — граждане страны-агрессора.

Сначала проект действовал только на территории России, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине из-за массированной рекламной кампании в интернете и открытия офиса в Киеве.

После начала полномасштабного вторжения организаторы пирамиды пытались скрыть свою причастность к ней. Для этого налажен механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты в Украине.

В ходе обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигурантов обнаружены компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерия и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время один из топ-менеджеров пирамиды сообщен о подозрении в мошенничестве.