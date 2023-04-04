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4 апреля 2023, 13:02 Читати українською

В Киеве временно не будут взиматься плата на муниципальных парковках

В столице временно приостановлена оплата парковки на площадках КП «Киевтранспарксервис». Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В столице временно приостановлена оплата парковки на площадках КП «Киевтранспарксервис».

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Что известно

Отмечается, что оплата приостановлена до завершения юридических процедур, связанных с обновлением договоров.

Изменения будут отражены в приложении «Киев Цифровой». О возобновлении оплаты за парковку горожан сообщат раньше времени.

«Обращаем внимание, что инспекторы по парковке временно не будут штрафовать водителей за неуплату парковки. Впрочем, город призывает автовладельцев парковаться в соответствии с Правилами дорожного движения, в специально отведенных для этого местах. Ведь за нарушение ПДД предусмотрены штрафы, которые продолжают действовать», — подчеркнули в КГГА.

Также столичные власти напомнили, что на улицах города работают «парковщики"-мошенники, требующие у водителей наличные деньги. О таких случаях призывают сообщать полицию.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
4 апреля 2023, 14:01
#
Ліваків не бракує.
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