Курс валют на 4 апреля: доллар и евро дешевеют

Во вторник, 4 апреля, курс доллара на наличном рынке по покупке подешевел на 20 копеек, а в продаже на 10 копеек. Евро подешевело на 20 копеек в покупке и на 19 копеек в продаже.

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В обменниках доллар в покупке и продаже подешевел на 16 копеек. Курс евро снизился на 10 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,20−37,80 грн. Евро покупают за 40,20 грн., а продают за 40,90 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,24−37,44, евро — 40,35−40,63 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,86−40,25 грн/евро.

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