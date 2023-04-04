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4 апреля 2023, 9:26 Читати українською

От продажи военных облигаций с начала войны привлекли 395 миллиардов

С начала войны до конца марта Нацбанк разместил ОВГЗ на аукционах на 395 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

С начала войны до конца марта Нацбанк разместил ОВГЗ на аукционах на 395 миллиардов гривен.

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Сколько привлекли от ОВГЗ

За этот период Кабмин привлек от размещения на аукционах: 263,17 млрд грн, $2,71 млрд и 1,06 млрд евро.

А также направил на погашение по внутренним долговым ценным бумагам: 261,57 млрд грн, $3,54 млрд и 662,6 млн евро.

У кого самый большой портфель

Наибольший объем размещаемых на аукционах военных ОВГЗ сконцентрирован банками — первичными дилерами.

Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. В марте он составлял:

  • 20,8 млрд грн или 27,0% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (по состоянию на 1 марта — 23,2 млрд или 22,3%);
  • $690,5 млн или 37,7% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долл. (на 1 марта — $542,7 млн, или 40,3%);
  • 49,3 млн евро или 8,4% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 марта — 101,0 млн евро или 17,2%).

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов составляет 6,55 млрд грн и $13,3 млн.

1 марта произошло погашение военных облигаций на общую сумму 27,07 млрд грн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
TAN72
TAN72
4 апреля 2023, 9:39
#
Нужно будет отдать на данный момент уже более 10 ярдов зелёных.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
4 апреля 2023, 10:46
#
А гроші є?
+
0
Leonid Kramorenko
Leonid Kramorenko
4 апреля 2023, 10:59
#
Где Вы столько отдолжили?
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