От продажи военных облигаций с начала войны привлекли 395 миллиардов

С начала войны до конца марта Нацбанк разместил ОВГЗ на аукционах на 395 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Сколько привлекли от ОВГЗ

За этот период Кабмин привлек от размещения на аукционах: 263,17 млрд грн, $2,71 млрд и 1,06 млрд евро.

А также направил на погашение по внутренним долговым ценным бумагам: 261,57 млрд грн, $3,54 млрд и 662,6 млн евро.

У кого самый большой портфель

Наибольший объем размещаемых на аукционах военных ОВГЗ сконцентрирован банками — первичными дилерами.

Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. В марте он составлял:

20,8 млрд грн или 27,0% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (по состоянию на 1 марта — 23,2 млрд или 22,3%);

$690,5 млн или 37,7% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долл. (на 1 марта — $542,7 млн, или 40,3%);

49,3 млн евро или 8,4% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 марта — 101,0 млн евро или 17,2%).

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов составляет 6,55 млрд грн и $13,3 млн.

1 марта произошло погашение военных облигаций на общую сумму 27,07 млрд грн.