Банки выдали льготных кредитов более чем на 96 миллиардов — Минфин

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 апреля 2023, 9:10 Читати українською

Банки выдали льготных кредитов более чем на 96 миллиардов — Минфин

С момента старта госпрограммы «Доступные кредиты 5−7−9%» субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 58 921 кредит на общую сумму 186,1 млрд грн, из которых 38 793 — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 78,7 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении министерства финансов.

С момента старта госпрограммы «Доступные кредиты 5−7-9%» субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 58 921 кредита на общую сумму 186,1 млрд грн, из которых 38 793 — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 78,7 млрд гривен.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сколько выдано кредитов

За прошедшую неделю в рамках этой программы выдано 100 льготных кредитов на общую сумму 514,5 млн грн., в том числе банками государственного сектора экономики заключено 25 кредитных договоров на сумму 91,4 млн гривен.

За период действия военного положения в Украине в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» заключено 24 099 кредитных договоров на общую сумму 96,47 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 18 317 кредитных договоров на сумму 52,09 млрд грн), из которых:

  • 0,93 млрд грн — на инвестиционные цели;
  • 7,37 млрд грн — как антикризисные кредиты;
  • 4,37 млрд грн — как рефинансирование предварительно полученных кредитов;
  • 26,66 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 56,81 млрд грн — на антивоенные цели.

Программа реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП). Единственным участником ФРП является Правительство Украины в лице Министерства финансов Украины, координирующее все аспекты деятельности Фонда.

По Государственной программе «Доступные кредиты 5−7−9%» ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
4 апреля 2023, 10:41
#
Ці кредити видаються лише «наближеним», а різниця покривається з бюджету, тобто за наш рахунок. Зато піару стільки, ніби за рахунок цього вже обганяєио Японію по ВВП на душу населення.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает rusgl и 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами