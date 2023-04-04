С момента старта госпрограммы «Доступные кредиты 5−7−9%» субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 58 921 кредит на общую сумму 186,1 млрд грн, из которых 38 793 — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 78,7 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении министерства финансов.
Банки выдали льготных кредитов более чем на 96 миллиардов — Минфин
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Сколько выдано кредитов
За прошедшую неделю в рамках этой программы выдано 100 льготных кредитов на общую сумму 514,5 млн грн., в том числе банками государственного сектора экономики заключено 25 кредитных договоров на сумму 91,4 млн гривен.
За период действия военного положения в Украине в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» заключено 24 099 кредитных договоров на общую сумму 96,47 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 18 317 кредитных договоров на сумму 52,09 млрд грн), из которых:
- 0,93 млрд грн — на инвестиционные цели;
- 7,37 млрд грн — как антикризисные кредиты;
- 4,37 млрд грн — как рефинансирование предварительно полученных кредитов;
- 26,66 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- 56,81 млрд грн — на антивоенные цели.
Программа реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП). Единственным участником ФРП является Правительство Украины в лице Министерства финансов Украины, координирующее все аспекты деятельности Фонда.
По Государственной программе «Доступные кредиты 5−7−9%» ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками.
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