К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 30 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 3 апреля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 3 апреля
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Закрытие 3 апреля
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,53/39,91
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39,83/40,21
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30/30
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,40−37,90 грн. Евро покупают за 40,40 грн, а продают за 41,09 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,40−37,60, евро — 40,45−40,70 грн.
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Источник: Минфин
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