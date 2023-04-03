Курс валют на вечер 3 апреля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 30 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 3 апреля Закрытие 3 апреля Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,53/39,91 39,83/40,21 30/30

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,40−37,90 грн. Евро покупают за 40,40 грн, а продают за 41,09 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,40−37,60, евро — 40,45−40,70 грн.

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