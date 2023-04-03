В марте в госбюджет поступило 423,5 миллиона налогов от игорного бизнеса

В марте 2023 года в бюджет поступило 423,5 млн грн налога от деятельности игорного бизнеса. Об этом написал первый заместитель руководителя Комитета В Р по налоговой политике Ярослав Железняк в телеграм-канале.

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«Это все еще мало, но это в два раза больше, чем за весь 2021 год и составляет 60% от всего, что поступило за 2022 год», — отметил он.

Всего в январе-марте было собрано более 200 млн грн налога, в прошлые два года.

«Надеюсь, на графике все видят, как выросли платежи, когда начали исследовать эту тематику?», — подчеркнул нардеп.

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