Украинцы купили у Польши 4275 квартир в 2022 году и стали лидерами среди иностранцев по покупке жилой недвижимости в стране. Об этом пишет Лига со ссылкой на издание Wprost.
Украинцы вышли в лидеры среди иностранцев по покупке квартир в Польше
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Покупка недвижимости
В общей сложности иностранцы в Польше купили около 10 000 квартир в прошлом году.
Второе место по активности на рынке жилой недвижимости Польши заняли немцы, купившие 1118 квартир, третье — белорусы (889 квартир).
Также 276 квартир купили граждане РФ.
В издании отмечают, что часть украинцев, выехавших из страны из-за войны, оказались состоятельными лицами и начали скупать квартиры, не рассчитывая на гостеприимство польских семей и на госпрограммы поддержки беженцев.
Часть украинцев, вероятно, также принялась покупать квартиры в Польше как возможность вложить капитал на безопасном рынке.
Активность иностранцев увеличила дефицит жилой недвижимости в Польше, отмечает издание. Новостройки распродаются, как только появляются на рынке.
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https://minfin.com.ua/blogs/bonv/119206/