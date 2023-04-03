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3 апреля 2023, 15:30 Читати українською

Украинцы вышли в лидеры среди иностранцев по покупке квартир в Польше

Украинцы купили у Польши 4275 квартир в 2022 году и стали лидерами среди иностранцев по покупке жилой недвижимости в стране. Об этом пишет Лига со ссылкой на издание Wprost.

Украинцы купили у Польши 4275 квартир в 2022 году и стали лидерами среди иностранцев по покупке жилой недвижимости в стране.
Фото: hayatestate.com

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Покупка недвижимости

В общей сложности иностранцы в Польше купили около 10 000 квартир в прошлом году.

Второе место по активности на рынке жилой недвижимости Польши заняли немцы, купившие 1118 квартир, третье — белорусы (889 квартир).

Также 276 квартир купили граждане РФ.

В издании отмечают, что часть украинцев, выехавших из страны из-за войны, оказались состоятельными лицами и начали скупать квартиры, не рассчитывая на гостеприимство польских семей и на госпрограммы поддержки беженцев.

Часть украинцев, вероятно, также принялась покупать квартиры в Польше как возможность вложить капитал на безопасном рынке.

Активность иностранцев увеличила дефицит жилой недвижимости в Польше, отмечает издание. Новостройки распродаются, как только появляются на рынке.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

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brigadirius
brigadirius
3 апреля 2023, 16:09
#
Ніде в світі не існує дефіциту. Це чисто совковий феномен. При збільшенні попиту просто зростає ціна. В Польщі на нерухомість ціна зросла за рік десь на 20 відсотків.
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zevs1
zevs1
3 апреля 2023, 16:59
#
Это значит что 4275 Украинских семей осядут в Польше, и это только начало.
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 апреля 2023, 17:27
#
НЕ, это значит, что 4275 семей не просто осядут в Польше, а подготовят «старт» для соотечественников!
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 апреля 2023, 17:27
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Интересно -а сколько украинцев купило более дешевое жилье в Болгарии и Румынии?
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seaman
seaman
3 апреля 2023, 17:54
#
Вам мало отечественных цыган по соседству?)
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fravus
fravus
3 апреля 2023, 19:02
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Там ще клімат більш комфортний, і податки менші.
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bonv
bonv
3 апреля 2023, 17:32
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Добре мати житло і тут, і там:)
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bonv
bonv
3 апреля 2023, 17:33
#
Правила інвестування вашого капіталу.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/119206/
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