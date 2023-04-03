Украинцы вышли в лидеры среди иностранцев по покупке квартир в Польше

Украинцы купили у Польши 4275 квартир в 2022 году и стали лидерами среди иностранцев по покупке жилой недвижимости в стране. Об этом пишет Лига со ссылкой на издание Wprost.

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Покупка недвижимости

В общей сложности иностранцы в Польше купили около 10 000 квартир в прошлом году.

Второе место по активности на рынке жилой недвижимости Польши заняли немцы, купившие 1118 квартир, третье — белорусы (889 квартир).

Также 276 квартир купили граждане РФ.

В издании отмечают, что часть украинцев, выехавших из страны из-за войны, оказались состоятельными лицами и начали скупать квартиры, не рассчитывая на гостеприимство польских семей и на госпрограммы поддержки беженцев.

Часть украинцев, вероятно, также принялась покупать квартиры в Польше как возможность вложить капитал на безопасном рынке.

Активность иностранцев увеличила дефицит жилой недвижимости в Польше, отмечает издание. Новостройки распродаются, как только появляются на рынке.