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3 апреля 2023, 19:01 Читати українською

7 миллиардов в госбюджет и 1000 новых отделений: Новая почта подвела итоги

За 2022 год группа компаний Новая почта перечислила в бюджеты страны 7,1 миллиарда гривен налогов и сборов. Сумма налогов за 2022 год увеличилась на 700 млн грн по сравнению с прошлым мирным годом. Об этом говорится в сообщении компании.

За 2022 год группа компаний Новая почта перечислила в бюджеты страны 7,1 миллиарда гривен налогов и сборов.

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Итоги работы за время войны

388 млн грн компания инвестировала в приближение победы страны: на закупку амуниции, дронов, генераторов и другого оборудования для ВСУ, на донаты фондам, закупку оборудования для госпиталей и реабилитационных центров.

Ежедневно компания доставляет посылки по всей стране, в прифронтовые населенные пункты и первой возвращается на территории, где в первые недели не работает ни одна инфраструктура.

Новая почта работала каждый день войны и доставила 315 млн посылок, включая 2,6 млн тонн грузов. По сравнению с прошлым мирным годом это на 15% меньше.

Активнее всего отправляли посылки 30 декабря — компания доставила 1,9 млн новогодних отправлений в сутки, и это новый рекорд Новой почты.

Гуманитарной помощи, доставку которой оплатила сама Новая почта, за 2022 год было доставлено 22 073 тонн — это вес 77 самолетов Мрия.

На деоккупированные территории было доставлено 420539 посылок. Из них 4027 посылок, или 49,8 тонны — посылки с помощью украинцев, также доставлены на средства Новой почты.

Новая почта Глобал за 2022 год доставила 5,6 млн международных посылок, при этом количество отправок за границу от физических лиц увеличилось в 9 раз. Больше посылок доставлено в Польшу и Германию, ведь именно в этих странах оказалось более 4 млн украинцев.

Кроме того, Новая почта продолжила инвестировать средства в развитие экономики страны и открыла 1000 совершенно новых отделений за 2022 военный год.

Больше всего они открыты в Киевской, Львовской, Одесской и Винницкой областях. Несмотря на все сложности, новые отделения заработали и в прифронтовых городах: Изюме, Старом Салтове, Харькове, Святогорске, Лимане и т. д.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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TAN72
TAN72
3 апреля 2023, 19:19
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За счёт поднятия тарифов на пересылку.
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