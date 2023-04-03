За 2022 год группа компаний Новая почта перечислила в бюджеты страны 7,1 миллиарда гривен налогов и сборов. Сумма налогов за 2022 год увеличилась на 700 млн грн по сравнению с прошлым мирным годом. Об этом говорится в сообщении компании.
7 миллиардов в госбюджет и 1000 новых отделений: Новая почта подвела итоги
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Итоги работы за время войны
388 млн грн компания инвестировала в приближение победы страны: на закупку амуниции, дронов, генераторов и другого оборудования для ВСУ, на донаты фондам, закупку оборудования для госпиталей и реабилитационных центров.
Ежедневно компания доставляет посылки по всей стране, в прифронтовые населенные пункты и первой возвращается на территории, где в первые недели не работает ни одна инфраструктура.
Новая почта работала каждый день войны и доставила 315 млн посылок, включая 2,6 млн тонн грузов. По сравнению с прошлым мирным годом это на 15% меньше.
Активнее всего отправляли посылки 30 декабря — компания доставила 1,9 млн новогодних отправлений в сутки, и это новый рекорд Новой почты.
Гуманитарной помощи, доставку которой оплатила сама Новая почта, за 2022 год было доставлено 22 073 тонн — это вес 77 самолетов Мрия.
На деоккупированные территории было доставлено 420539 посылок. Из них 4027 посылок, или 49,8 тонны — посылки с помощью украинцев, также доставлены на средства Новой почты.
Новая почта Глобал за 2022 год доставила 5,6 млн международных посылок, при этом количество отправок за границу от физических лиц увеличилось в 9 раз. Больше посылок доставлено в Польшу и Германию, ведь именно в этих странах оказалось более 4 млн украинцев.
Кроме того, Новая почта продолжила инвестировать средства в развитие экономики страны и открыла 1000 совершенно новых отделений за 2022 военный год.
Больше всего они открыты в Киевской, Львовской, Одесской и Винницкой областях. Несмотря на все сложности, новые отделения заработали и в прифронтовых городах: Изюме, Старом Салтове, Харькове, Святогорске, Лимане
Комментарии - 1