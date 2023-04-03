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3 апреля 2023, 15:23 Читати українською

Польша продлила на год валютный своп для Украины на $1 миллиард

Договор между центробанками Украины и Польши о валютном свопе гривна-доллар США продлен еще на год. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ в телеграм-канале.

Договор между центробанками Украины и Польши о валютном свопе гривна-доллар США продлен еще на год.

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Условия договора

Условия договора не изменились: максимальный объем сделок — $1 млрд в эквиваленте, а срок действия — один год с возможностью пролонгации.

Вырученные средства в рамках валютного свопа позволят при необходимости увеличить международные резервы и поддержать макрофинансовую устойчивость Украины.

«НБУ не использовал соответствующее финансирование, в то же время такая поддержка центробанка Польши стала „подушкой безопасности“ для финансового сектора Украины. Мы благодарны партнерам из центробанка Польши за доверие и готовность помочь в самый трудный момент», — заявил регулятор.

Напомним

23 марта 2022 года Нацбанки Украины и Польши подписали договор об совершении операции валютный своп гривна/доллар США в объеме до $1 млрд. Средства пополнили валютные резервы нашей страны.

Что такое валютный своп

Валютный своп — это валютная операция, в рамках которой две стороны соглашаются обменять определенное количество валюты за определенный период времени, а затем вернуть ее обратно по заранее определенным условиям.

Такой финансовый инструмент позволяет снизить риски, связанные с изменением курса валют, а также обеспечить гарантированный доступ к иностранной валюте для осуществления необходимых трансакций.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
3 апреля 2023, 16:28
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Воина,проходящий реабилитацию у коломойского,послали в Бахмут https://telegraf.com.ua/ukraina/2023−04−03/5785564-ezzhay-v-svoy-bakhmut-v-bukovele-obrugali-ukrainskogo-voennogo-set-v-yarosti/amp
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Артем Сабуров
Артем Сабуров
3 апреля 2023, 17:45
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И Пин-Ап из России??? Как такое может быть в демократическом,фантастической,потужном государстве,которое разорвало все видимые и невидимые связи с агрессором? https://news.obozrevatel.com/economics/economy/kak-pin-ap-rabotal-s-rossiej/amp.htm
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