Польша продлила на год валютный своп для Украины на $1 миллиард

Договор между центробанками Украины и Польши о валютном свопе гривна-доллар США продлен еще на год. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ в телеграм-канале.

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Условия договора

Условия договора не изменились: максимальный объем сделок — $1 млрд в эквиваленте, а срок действия — один год с возможностью пролонгации.

Вырученные средства в рамках валютного свопа позволят при необходимости увеличить международные резервы и поддержать макрофинансовую устойчивость Украины.

«НБУ не использовал соответствующее финансирование, в то же время такая поддержка центробанка Польши стала „подушкой безопасности“ для финансового сектора Украины. Мы благодарны партнерам из центробанка Польши за доверие и готовность помочь в самый трудный момент», — заявил регулятор.

Напомним

23 марта 2022 года Нацбанки Украины и Польши подписали договор об совершении операции валютный своп гривна/доллар США в объеме до $1 млрд. Средства пополнили валютные резервы нашей страны.

Что такое валютный своп

Валютный своп — это валютная операция, в рамках которой две стороны соглашаются обменять определенное количество валюты за определенный период времени, а затем вернуть ее обратно по заранее определенным условиям.

Такой финансовый инструмент позволяет снизить риски, связанные с изменением курса валют, а также обеспечить гарантированный доступ к иностранной валюте для осуществления необходимых трансакций.