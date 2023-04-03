ЕС запустил новый газовый бенчмарк вместо TTF

Европейское Агентство по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER) в пятницу, 31 марта, запустило новый ценовой эталон для сделок со сжиженным природным газом (LNG). Об этом пишет Лига со ссылкой на сайт ведомства.

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Что известно

О создании нового бенчмарка, отражающего настоящий уровень цен на газ в Европе, страны Евросоюза договорились в конце прошлого года, чтобы не допустить повторения чрезмерных ценовых колебаний.

Агентство публикует ежедневные цены в отдельности для Северо-Западной Европы и Южной Европы, а также единую цену для Евросоюза. В пятницу она составила 38,27 евро за мегаватт-час, или на 20% меньше, чем на крупнейшем европейском хабе TTF в Нидерландах.

Этот показатель формируется на основе средневзвешенной цены ежедневных спотовых контрактов на сжиженный газ с учетом соглашений и уведомлений о поставках в Евросоюз.

Контракты по поставкам на нидерландском хабе Title Transfer Facility (TTF) сейчас являются ключевым бенчмарком на газ в Европе.

Эта платформа обладает наибольшей ликвидностью, к ней приравниваются другие европейские торговые площадки.