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3 апреля 2023, 13:29 Читати українською

$25-30 млн в день: Ликвидация схемы в игорном бизнесе остановила отток валюты из Украины

Ликвидация одной из нелегальных схем в игорном бизнесе — мискодинга — остановила отток валюты из Украины в размере $800−900 млн в месяц или $25−30 млн в день. Об этом сообщил первый заместитель главы Налогового комитета Ярослав Железняк в телеграмм-канале.

Ликвидация одной из нелегальных схем в игорном бизнесе — мискодинга — остановила отток валюты из Украины в размере $800−900 млн в месяц или $25−30 млн в день.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Укрепление гривны

По словам Железняка, ликвидация схемы повлияла на укрепление гривны.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что игорный бизнес во время войны смог вывести «в тень» около 10 миллиардов гривен оборота в месяц.

Мискодинг — вид мошенничества в банковской сети, заключающийся в замене назначения платежа.

Читайте также: Игорный бизнес вывел «в тень» около 10 миллиардов гривен. К схемам причастны банки

По данным СБУ, только Айбокс Банк использовал мискодинг в 7−8 млрд грн в месяц. В начале марта у банка отобрали банковскую лицензию за использование нелегальных схем в игорном бизнесе.

В схему банк привлек более 20 подконтрольных коммерческих структур, счета которых использовали для зачисления средств от пополнения игровых учетных записей на сайтах азартных игр. Затем их выводили в тень по сети аффилированных фирм и распределяли среди организаторов сделки.

Читайте: За что закрыли Айбокс Банк и что делать вкладчикам и отправителям переводов

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+13
neverice
neverice
3 апреля 2023, 14:34
#
Масштабно так. А все тому, що азартні ігри — то вже по своїй суті шахрайство. Відповідно, вся ця сфера знаходиться під значним кримінальним впливом. Та воно і завжди так було — і 100, і 200 років тому.
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
3 апреля 2023, 14:43
#
«знаходиться під значним кримінальним впливом» — а значит тема вечная.
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