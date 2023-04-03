$25-30 млн в день: Ликвидация схемы в игорном бизнесе остановила отток валюты из Украины

Ликвидация одной из нелегальных схем в игорном бизнесе — мискодинга — остановила отток валюты из Украины в размере $800−900 млн в месяц или $25−30 млн в день. Об этом сообщил первый заместитель главы Налогового комитета Ярослав Железняк в телеграмм-канале.

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Укрепление гривны

По словам Железняка, ликвидация схемы повлияла на укрепление гривны.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что игорный бизнес во время войны смог вывести «в тень» около 10 миллиардов гривен оборота в месяц.

Мискодинг — вид мошенничества в банковской сети, заключающийся в замене назначения платежа.

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По данным СБУ, только Айбокс Банк использовал мискодинг в 7−8 млрд грн в месяц. В начале марта у банка отобрали банковскую лицензию за использование нелегальных схем в игорном бизнесе.

В схему банк привлек более 20 подконтрольных коммерческих структур, счета которых использовали для зачисления средств от пополнения игровых учетных записей на сайтах азартных игр. Затем их выводили в тень по сети аффилированных фирм и распределяли среди организаторов сделки.

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