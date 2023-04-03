monobank повысил депозитные ставки

monobank повысил ставки по всем депозитным программам — на 1−2,5 процентных пункта. Об этом пишет Finclub.

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По гривневым депозитам без права досрочного расторжения наиболее ставка выросла по годовым вкладам — на 1,5 п.п.

Срок депозита Ставка по 31.03. Ставка с 31.03 3−5 месяцев 11% 12% 6−8 месяцев 12% 13% 9−11 месяцев 13% 14% 12 месяцев 14% 15,5% 15 месяцев 15% 16% 18 месяцев 15% 16% 24 месяца 15% 16%

По гривневым депозитам с правом досрочного расторжения больше всего ставка выросла также по годовым вкладам — на 2,5 п.п.

Срок депозита Ставка по 31.03. Ставка из 31.03. 3−5 месяцев 9% 11% 6−8 месяцев 10% 12% 9−11 месяцев 11% 13% 12 месяцев 12% 14,5% 15 месяцев 13% 15% 18 месяцев 13% 15% 24 месяца 13% 15%

Дельта ставок по вкладам без права досрочного расторжения и с этой опцией сократилась с 2 п.п. до 1 п.п.