monobank повысил ставки по всем депозитным программам — на 1−2,5 процентных пункта. Об этом пишет Finclub.
monobank повысил депозитные ставки
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По гривневым депозитам без права досрочного расторжения наиболее ставка выросла по годовым вкладам — на 1,5 п.п.
|Срок депозита
|Ставка по 31.03.
|Ставка с 31.03
|3−5 месяцев
|11%
|12%
|6−8 месяцев
|12%
|13%
|9−11 месяцев
|13%
|14%
|12 месяцев
|14%
|15,5%
|15 месяцев
|15%
|16%
|18 месяцев
|15%
|16%
|24 месяца
|15%
|16%
По гривневым депозитам с правом досрочного расторжения больше всего ставка выросла также по годовым вкладам — на 2,5 п.п.
|Срок депозита
|Ставка по 31.03.
|Ставка из 31.03.
|3−5 месяцев
|9%
|11%
|6−8 месяцев
|10%
|12%
|9−11 месяцев
|11%
|13%
|12 месяцев
|12%
|14,5%
|15 месяцев
|13%
|15%
|18 месяцев
|13%
|15%
|24 месяца
|13%
|15%
Дельта ставок по вкладам без права досрочного расторжения и с этой опцией сократилась с 2 п.п. до 1 п.п.
Источник: Минфин
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